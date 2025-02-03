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Коллекционеры винила подстегнули рынок к двукратному росту

Рынок винила в России: рост продаж в 2024 году.
1:39
Экономика

В России наблюдается устойчивый рост спроса на виниловые пластинки и сопутствующую технику. Согласно исследованию аналитиков Moneyplace (в составе СКБ "Контур"), за 2024 год объём продаж пластинок на маркетплейсах Ozon и Wildberries достиг 40, 5 тыс. экземпляров, что почти вдвое превысило показатели предыдущего года. Динамика роста ускорилась с 42, 6% в 2023 году до 88, 3% в 2024-м.

Виниловый проигрыватель
Фото: https://www.freepik.com by sergeycauselove
Виниловый проигрыватель

Эксперты отметили, что выручка продавцов от реализации винила увеличилась на 102, 8%, составив 161, 6 млн рублей. Анализ базировался на данных со складов указанных платформ. Специалисты связывают популярность аналоговых носителей с трендом на винтаж, стремлением к тактильному взаимодействию с музыкой и использованием пластинок в качестве декоративных элементов или оригинальных подарков.

Отдельный фактор роста — повышение спроса на проигрыватели. За 2022-2023 годы на двух площадках было продано 132, 9 тыс. устройств, а в 2024-м их реализация выросла на 74, 7%, достигнув 142, 4 тыс. штук. Аналитики подчеркнули, что владельцы такой техники часто пополняют коллекции, стимулируя дальнейший рост рынка винила.

Уточнения

Гра́мпласти́нка (от граммофо́нная пласти́нка, чаще просто пласти́нка) — аналоговый носитель звуковой информации — диск, на одной или на обеих сторонах которого нанесена непрерывная спиралеобразная канавка (звуковая дорожка).
 

Маркетпле́йс (от англ. online marketplace, online e-commerce marketplace; электронная торговая площадка, виртуальная торговая площадка) — платформа электронной коммерции, интернет‑магазин электронной торговли, магазин удаленной (дистанционной) торговли, дистторг, предоставляющий информацию о продукте или услуге третьих лиц.
 

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Автор Илья Лапин
Илья Лапин — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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