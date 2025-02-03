Рекордный рост: россияне массово пожаловались на банки из-за процентов по вкладам

1:01 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году значительно увеличилось количество жалоб граждан на банки, поступивших в Центральный банк России.

Фото: commons.wikimedia.org by Kuba, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/ Центробанк России

По данным представителя ЦБ, более 2000 обращений касались вопросов по вкладам, из которых 554 жалобы были связаны с несогласием клиентов с начисленными процентами, пишут "Ведомости".

Эксперт отметил, что рост жалоб начался с середины года. В 2023 году подобных обращений было в два раза меньше — всего 262.

Важно отметить, что этот рост жалоб совпадает с увеличением ключевой ставки ЦБ, которая с середины 2024 года поднялась до 21%, а в декабре максимальная ставка по вкладам в крупнейших банках достигла 22,7%. Этот рост ставок стал одним из факторов, способствующих увеличению числа обращений граждан в Центробанк.

Уточнения

Центра́льный банк Росси́йской Федера́ции (Банк Росси́и, ЦБ РФ, Центробанк РФ) — особый публично-правовой институт России, главный банк (первого уровня). Главный эмиссионный и денежно-кредитный регулятор страны.



Ключевая ставка Банка России (англ lang="en">The key rate of the Bank of Russia) — основной инструмент денежно-кредитной политики, проводимой Банком России.



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