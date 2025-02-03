В России всё больше женщин и пенсионеров становятся курьерами

0:50 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России наблюдается тенденция к увеличению числа россиян, в том числе женщин и пенсионеров, работающих курьерами, хотя до сих пор среднестатистический курьер в стране — это трудовой мигрант.

Фото: flickr.com by Ирина Ефимова, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Курьеры Яндекс.Еды

Эксперты, сообщившие об этом "РГ", отметили, что в некоторых регионах число женщин среди курьеров достигает 40%, и их доля продолжает расти. Также около 6% курьеров составляют пенсионеры.

Директор по персоналу Антон Тивас заявил, что если ранее женщины и люди предпенсионного возраста в роли курьеров казались редкостью, то теперь это становится нормой на рынке труда.

Однако, по его словам, в основном курьерами работают мужчины в возрасте от 21 до 45 лет со среднеспециальным образованием.

Уточнения

Курье́р (фр. courrier — «гонец, вестник, бегун», от лат. curro — «бегу», currere — «бегать, быстро двигаться») — человек (посыльный), работающий в учреждении, разносящий деловые бумаги, или компания, нанимаемая для доставки сообщений, писем, иной корреспонденции, а также небольших грузов.



Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

