Китайские интернет-магазины используют торговые лазейки во избежание тарифов Трампа

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Последние годы китайские компании Shein и Temu активно рекламируют предложения в интернете, чтобы привлечь покупателей, заинтересованных в выгодных сделках.

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В 2024 году Temu занял первое место среди самых скачиваемых бесплатных приложений Apple в США, а Shein оказался на 12-м месте, сообщает CNBC.

Лазейка в законах позволила недорогим компаниям электронной коммерции, таким как Temu и Shein (принадлежащие PDD Holdings) и AliExpress от Alibaba, предлагать широкий ассортимент дешевых товаров. Эти компании предоставляют виртуальный "шведский стол" с недорогой одеждой, предметами домашнего обихода и электроникой, включая умные часы за 15 долларов и обувь стоимостью всего 3 доллара.

Чтобы адаптироваться к возможным изменениям в законодательстве, Temu начала подключать китайских продавцов с товарами на складах в США для более быстрой доставки, а Shein открыла распределительные центры в Соединенных Штатах.

Американская администрация неоднократно подчеркивала, что чрезмерное использование "положения о минимальных расходах" в США позволяет китайским компаниям в сфере электронной коммерции обходить конкуренцию — они предлагают более низкие цены на свои товары.

Уточнения

Temu (произн. Ти́му) — интернет-магазин китайской компании электронной коммерции PDD Holdings.



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