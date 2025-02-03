Как индексация 2025 года изменит пенсии работающих пенсионеров: все подробности

1:43 Your browser does not support the audio element. Экономика

В феврале 2025 года произошла индексация пенсий, затронувшая всех пенсионеров, включая работающих. Об этом сообщил доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин, отметив, что для работающих пенсионеров индексация была произведена впервые наравне с пенсиями тех, кто завершил трудовую деятельность.

Фото: flickr.com by Фотобанк Moscow-Live, https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/ Рубли

Балынин пояснил, что если в декабре 2024 года размер страховой пенсии работающего пенсионера составлял 23 755 рублей, то на его лицевом счете сумма уже отражалась с учётом пропущенных индексаций — 27 890 рублей.

Индексация, проведенная в январе 2025 года на 7,3%, была рассчитана от этой увеличенной суммы, составив 2 037,97 рублей. В результате пенсия работающего пенсионера в январе составила 25 790,97 рублей, что является суммой декабрьской пенсии плюс прибавка от индексации.

После дополнительной индексации 1 февраля 2025 года размер пенсии увеличился до 26 404,55 рублей. При этом добавка была рассчитана от 27 890 рублей и составила 2 649,55 рублей, так как индексация в феврале составила 9,5%, пишет "РГ".

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.



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