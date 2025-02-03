Канадские магазины исключают американский алкоголь из ассортимента

1:14 Your browser does not support the audio element. Экономика

Канадская провинция Онтарио решила исключить весь американский алкоголь с магазинных полок.

Фото: commons.wikimedia.org by Stefan Giesbert (www.cocktailpodcast.de), https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Алкоголь

Это станет ответной мерой на 25-процентные пошлины на канадский импорт, введенные президентом США Дональдом Трампом.

Премьер-министр Онтарио Дуг Форд заявил, что магазины, управляющиеся Управлением по контролю за алкоголем Онтарио (LCBO), удалят американские алкогольные напитки из своего ассортимента, чтобы другие розничные продавцы не могли заказывать или пополнять запасы таких товаров, сообщает CNBC.

По словам Форда, ежегодно LCBO продавала американское вино, пиво, крепкие напитки и безалкогольные коктейли на сумму около 1 миллиарда долларов, но теперь этого не произойдет. Он подчеркнул, что сейчас лучший момент для того, чтобы обратить внимание на продукцию, произведенную в Онтарио или в других регионах Канады.

Это заявление было сделано всего через несколько часов после того, как премьер-министр Канады Джастин Трюдо ввел ответные тарифы в размере 25% на товары из США на сумму 155 миллиардов долларов.

Уточнения

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.





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