Введение возможных пошлин США на импорт товаров из стран Евросоюза становится всё более серьёзной угрозой, и Финляндия уже высказывает опасения по поводу возможных последствий.
Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил свою обеспокоенность в интервью Yle.
Он подчеркнул, что ситуация действительно серьёзная, поскольку президент США Дональд Трамп уже неоднократно реализовывал свои торгово-политические угрозы. В связи с этим Орпо отметил, что в настоящий момент крайне важно действовать согласованно в рамках ЕС, координировать усилия и тщательно выработать переговорную стратегию.
Кроме того, Трамп ранее угрожал странам БРИКС введением пошлин на их товары в размере 100% в случае попыток создать альтернативу доллару в международной торговле. Помимо этого, он предупреждал, что американский рынок может быть закрыт для этих стран, если они решат заменить доллар другой валютой.
Финля́ндия — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.
По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.