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Финляндия в панике! США могут ввести пошлины на товары из Евросоюза

1:01
Экономика

Введение возможных пошлин США на импорт товаров из стран Евросоюза становится всё более серьёзной угрозой, и Финляндия уже высказывает опасения по поводу возможных последствий.

Флаг Соединенных Штатов Америки
Фото: commons.wikimedia.org by FrankBrueck, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Флаг Соединенных Штатов Америки

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо выразил свою обеспокоенность в интервью Yle.

Он подчеркнул, что ситуация действительно серьёзная, поскольку президент США Дональд Трамп уже неоднократно реализовывал свои торгово-политические угрозы. В связи с этим Орпо отметил, что в настоящий момент крайне важно действовать согласованно в рамках ЕС, координировать усилия и тщательно выработать переговорную стратегию.

Кроме того, Трамп ранее угрожал странам БРИКС введением пошлин на их товары в размере 100% в случае попыток создать альтернативу доллару в международной торговле. Помимо этого, он предупреждал, что американский рынок может быть закрыт для этих стран, если они решат заменить доллар другой валютой.

Уточнения

Финля́ндия  — государство в Северной Европе на восточном побережье Балтийского моря. На востоке граничит с Россией, на севере — с Норвегией, на западе — со Швецией. На юге ближайшим соседом является Эстония к югу от Финского залива.

По́шлина — денежный сбор, взимаемый уполномоченными официальными органами при выполнении ими определённых функций в размерах, предусмотренных законодательством государства.

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Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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