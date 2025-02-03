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Как порог в 60 тысяч рублей повлияет на кредитные истории

1:30
Экономика

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков сообщил, что регулирование рассрочки начнется с порога в 60 тысяч рублей.

Стопки монет
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Стопки монет

Согласно новой инициативе, информация о бесплатной рассрочке выше указанной суммы будет передаваться в бюро кредитных историй (БКИ) и учитываться в кредитной истории граждан России. Планируется также ввести требования и нормативы от Центробанка для таких финансовых продуктов.

Проект закона предполагает, что операторы сервисов будут обязаны сообщать о выдаче рассрочки, если сумма покупки превысит 15 тысяч рублей. Под регулирование попадут BNPL-сервисы (Buy Now Pay Later), позволяющие осуществлять покупки в рассрочку.

Аксаков отметил, что рассрочка фактически является формой кредитования, поэтому ее необходимо регулировать. Порог в 60 тысяч рублей будет постепенно понижен до 15 тысяч, инфляцию учтут.

Руководитель по работе с физическими лицами компании "Страховой брокер AMsec24" Максим Колядов объяснил, что новые требования могут усложнить получение кредитов, если человек уже использовал множество рассрочек, так как это отразится на его кредитной истории.

Основатель сервиса "Кредчек" Эльман Мехтиев добавил, что большое количество оформленных рассрочек может стать препятствием для получения ипотеки.

Уточнения

Кредитная история — история исполнения физическим лицом обязательств по кредитам и займам, собираемая из различных источников: банков, кредитных организаций, правительственных органов. На базе кредитной истории может вычисляться кредитный скоринг для упрощения оценки кредитоспособности лиц, например при выдаче лицу новых кредитов.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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