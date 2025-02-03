Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Ученые выяснили, как коровы чувствуют магнитное поле Земли
Как горячий пунш помогает при кашле и простуде
Депутатов могут обязать чаще устраивать встречи с населением
Ошибки в оформлении интерьера прихожей: это мешает вашему дому выглядеть стильно
Смертоносных австралийских пауков оказалось три вида вместо одного
Один погибший, четверо пострадавших: в Москве прогремел взрыв в элитном жилом комплексе
Реликвия бронзового века: в Австрии нашли золотую чашу с загадочным содержимым
Ученые выяснили, способен ли человек заразиться гриппом от кошки
Возраст – не помеха: как отрастить и сохранить роскошные волосы после 50

Молочный кризис 2025 года: причины и последствия

1:21
Экономика

В России продолжается развитие собственного производства молочных продуктов, а также увеличивается импорт. Однако, несмотря на эти тенденции, рынок всё ещё недостаточно насыщен, и в 2025 году можно ожидать роста цен. Об этом рассказала руководитель Молочного союза России Людмила Маницкая в интервью для "МК".

Молоко
Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Молоко

Она отметила, что в настоящее время цена на сырое молоко составляет около 55-60 рублей, и к весне она может значительно вырасти. Это, в свою очередь, повлияет на стоимость всей молочной продукции.

По словам Маницкой, рынок молока продолжает расти — спрос на этот продукт увеличивается, что влечёт за собой рост производства. В то же время импорт также становится важной составляющей, особенно из Белоруссии. При этом цены на молочные продукты зависят от стоимости кормов, энергии и транспортных расходов. Ещё одной причиной подорожания является сезонный фактор.

Системы "Меркурий" и "Честный знак", внедрённые Россельхознадзором, делают рынок более прозрачным, облегчая борьбу с фальсификацией молочных продуктов. В результате, для легальных производителей молока потребность в сырье становится ещё более актуальной.

Уточнения

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока. Переработка молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых качеств и повышения устойчивости к хранению.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Артём Гапоненко
Артём Гапоненко — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет
Экономика и бизнес
Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет Аудио 
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт
Еда и рецепты
Любите чай с молоком? Тогда вам стоит знать этот важный факт Аудио 
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Садоводство, цветоводство
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Добавьте в почву этот продукт — малина перестанет кислить, а урожай увеличится в разы
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Суп с клёцками, который не оставит вас равнодушными
Стоимость кофе достигла рекордных показателей за последние 47 лет
Какие продукты стоит избегать при приёме препаратов железа?
Молочный кризис 2025 года: причины и последствия
Три культовых аромата, которые пахнут, как ваше прошлое
Рынок винила в России: рост продаж в 2024 году.
Как получить 3 кг перца с одного куста: 10 секретов, о которых молчат опытные огородники
Какие цвета видит кошачий глаз? Интересные факты
Канны не только для кинолюбителей: уникальные уголки города
Готовим тело к пляжному сезону без голодовки и изнуряющих тренировок
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.