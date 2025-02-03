Молочный кризис 2025 года: причины и последствия

1:21 Your browser does not support the audio element. Экономика

В России продолжается развитие собственного производства молочных продуктов, а также увеличивается импорт. Однако, несмотря на эти тенденции, рынок всё ещё недостаточно насыщен, и в 2025 году можно ожидать роста цен. Об этом рассказала руководитель Молочного союза России Людмила Маницкая в интервью для "МК".

Фото: mos.ru by Евгений Самарин, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Молоко

Она отметила, что в настоящее время цена на сырое молоко составляет около 55-60 рублей, и к весне она может значительно вырасти. Это, в свою очередь, повлияет на стоимость всей молочной продукции.

По словам Маницкой, рынок молока продолжает расти — спрос на этот продукт увеличивается, что влечёт за собой рост производства. В то же время импорт также становится важной составляющей, особенно из Белоруссии. При этом цены на молочные продукты зависят от стоимости кормов, энергии и транспортных расходов. Ещё одной причиной подорожания является сезонный фактор.

Системы "Меркурий" и "Честный знак", внедрённые Россельхознадзором, делают рынок более прозрачным, облегчая борьбу с фальсификацией молочных продуктов. В результате, для легальных производителей молока потребность в сырье становится ещё более актуальной.

Уточнения

Молочные продукты — пищевые продукты, вырабатываемые из молока. Переработка молока в пищевые продукты производится для придания особых вкусовых качеств и повышения устойчивости к хранению.



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