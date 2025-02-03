Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Важное предупреждение: опасный Wi-Fi в Шереметьево
Тёмные страницы истории: как древний папирус раскрывает тайны правосудия Рима
Полицейский просит ключи от машины: в каких ситуациях вы обязаны согласиться
Почему нельзя спать головой к окну: миф или правда?
Опасная привычка: почему собакам нельзя есть кошачий корм
Почему шампунь может быть причиной выпадения волос?
Тушёная капуста с мясом: рецепт из бабушкиной книги, который соберёт за столом всех домашних
Чем можно протереть экран ЖК-телевизора? Эти изделия точно не оставят после себя разводов
Как обрести молодое тело после 45 лет? Топ-3 упражнения для развития гибкости

Почему сделки не доходят до финальной стадии на рынке вторичной недвижимости

0:49
Экономика

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин поделился информацией об изменениях на российском рынке вторичной недвижимости.

Женщина в белой блузке подписывает документы
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Женщина в белой блузке подписывает документы

В среднем по стране сроки реализации объектов вторичного жилья увеличились на 25-35% в зависимости от региона. Основными причинами этого снижения скорости сделок продажи вторичного жилья являются уменьшение числа покупателей, высокие процентные ставки и отсутствие возможности оформления льготных программ, пишут "Известия".

Эксперты также отмечают, что местами собственники завышают цены, ориентируясь на стоимость первичного жилья. В городах с населением свыше полумиллиона человек сроки продажи вторичного жилья увеличились с 117 до 144 дней.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся
Новости спорта
Тренировки после 40: если не соблюдать эти правила, мышцы не восстановятся Аудио 
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Наука и техника
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции Аудио 
Популярное
Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд

Узнайте, как решение Верховного суда РФ защищает водителей при объезде дорожных ям через сплошную линию, и какие наказания предусмотрены законом.

Объехали яму через сплошную? Вот что говорит Верховный суд
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Мигающий зелёный — ещё можно или уже нельзя? Разбираем штрафы и лазейки ПДД
Почему твоя стрижка не выглядит, как на фото: 7 ошибок перед салоном
Зачем опытные дачники сажают полынь на своем участке? Вы удивитесь
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Отомстит и забудет: 3 самых злопамятных породы собак
Под поверхностью Луны что-то движется: новые факты о её эволюции
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Блины как в ресторане: правильные пропорции для лучшего теста
Последние материалы
Почему шампунь может быть причиной выпадения волос?
Тушёная капуста с мясом: рецепт из бабушкиной книги, который соберёт за столом всех домашних
Чем можно протереть экран ЖК-телевизора? Эти изделия точно не оставят после себя разводов
Как обрести молодое тело после 45 лет? Топ-3 упражнения для развития гибкости
Сакура на даче: возможно ли вырастить это красивое дерево?
Туристов предупреждают о мошенниках на границе с Абхазией
Сколько алкоголя убивает за один вечер: названы смертельные дозы
Журова о том, зачем Большунову сборы в Европе: FIS может допустить его, к нему не было вопросов
Как сэкономить на отоплении зимой: норвежцы используют эту проверенную хитрость
Вы купили авто – а что дальше? Список важных проверок для каждого владельца
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.