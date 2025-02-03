Почему сделки не доходят до финальной стадии на рынке вторичной недвижимости

0:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент Российской гильдии риелторов Артемий Шурыгин поделился информацией об изменениях на российском рынке вторичной недвижимости.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Женщина в белой блузке подписывает документы

В среднем по стране сроки реализации объектов вторичного жилья увеличились на 25-35% в зависимости от региона. Основными причинами этого снижения скорости сделок продажи вторичного жилья являются уменьшение числа покупателей, высокие процентные ставки и отсутствие возможности оформления льготных программ, пишут "Известия".

Эксперты также отмечают, что местами собственники завышают цены, ориентируясь на стоимость первичного жилья. В городах с населением свыше полумиллиона человек сроки продажи вторичного жилья увеличились с 117 до 144 дней.

Уточнения

Ры́нок — совокупность процессов и процедур, обеспечивающих обмен отдельными товарами и услугами между покупателями (потребителями) и продавцами (поставщиками).





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