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Законы России против офшоров — Raven Russia теряет активы в пользу государства

1:27
Экономика

Согласно решению суда, крупнейшая логистическая компания страны Raven Russia, потеряла свои активы в пользу России.

Молоток
Фото: flickr.com by howtostartablogonline.net, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
Молоток

Генеральная прокуратура начала процесс, в ходе которого почти 2 миллиона квадратных метров стратегически важных складских помещений были изъяты у иностранных владельцев. Московский арбитражный суд поддержал Генпрокуратуру и обязал передать доли и акции 17 компаний группы Raven Russia в государственную казну.

Компания, основанная в Гонконге, приобретала российские транспортные терминалы, игнорируя законные процедуры согласования с правительством. В группу входили многочисленные фирмы, владеющие логистическими объектами по всей России — от Москвы до Новосибирска. Прокуратура выяснила, что Raven Russia пыталась обойти государственный контроль, оформляя активы на офшорные структуры, которые фактически не занимались бизнесом.

Суд установил, что управление компанией продолжали осуществлять гражданин Великобритании Глин Хирш и гражданин США Игорь Богородов, что противоречит российскому законодательству. В результате их действий за границей было выведено более 6 миллиардов рублей. Представители Raven Russia планируют обжаловать решение суда, ссылаясь на процессуальные нарушения во время разбирательства, сообщает "Коммерсантъ".

Уточнения

Офшо́р — страна или территория с особыми условиями ведения бизнеса для иностранных компаний.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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