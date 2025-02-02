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Инфляция в России превысила отметку в 700% за первую четверть века

1:11
Экономика

С начала XXI века в России наблюдается резкий рост цен на товары и услуги, увеличившийся в восемь раз, что соответствует 700%.

Концепция экономики
Фото: Adobe Stock by Miha Creative, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Концепция экономики

По данным "Российской газеты" и Росстата, среднегодовая инфляция за этот период составила 9,1%. Однако не все товары подорожали одинаково. Например, стоимость куриного мяса с 2001 года выросла в четыре раза — с 57 до 227 рублей за килограмм, а десяток куриных яиц увеличился в цене в шесть раз, с 19 до 117 рублей.

Существуют также товары, которые подорожали значительно больше. Например, сливочное масло с начала века стало дороже более чем в 17 раз, увеличившись с 14 до 244 рублей за 200-граммовую пачку.

Молоко, водка, мороженая рыба и говядина подорожали примерно в восемь раз, что соответствует общему уровню инфляции.

Ранее сообщалось, что годовая инфляция в России ускорилась до 9,95%.

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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