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Россия нарастила объёмы кисломолочной продукции из Казахстана

1:19
Экономика

Россия активно импортирует кисломолочную продукцию из Казахстана.

Кисломолочные продукты
Фото: Freepik by freepik, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Кисломолочные продукты

Закуплено 5,85 тысячи тонн пахты, кефира и йогурта в период с января по ноябрь 2024 года. Это на 14% больше, чем за неполный 2023 год. В целом Россия приобретает 40% экспорта данной продукции из Казахстана, согласно данным РИА Новости, основанным на информации таможенной службы республики. 

Кроме того, Казахстан стал крупнейшим поставщиком сливочного масла в Россию. В течение 11 месяцев прошлого года Россия приобрела у Казахстана 4 тысячи тонн сливочного масла, что в три раза превышает объемы за аналогичный период 2023 года.

В ноябре прошлого года министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут отметила, что Россия увеличивает импорт сливочного масла из дружественных стран. В 2024 году импорт сливочного масла вырос на 20%, что ожидается поможет охладить рынок и стабилизировать ценовую ситуацию.

Также Россия начала закупки сливочного масла из Индии, Ирана и Турции.

Уточнения

Па́хта — обезжиренные сливки, побочный продукт, получаемый при производстве масла из коровьего молока.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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