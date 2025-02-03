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Россия уступила лидерство в турецком импорте впервые с 2022 года

1:08
Экономика

В 2024 году Россия утратила статус главного экспортера в Турцию, уступив первенство Китаю. По данным "Ведомостей", объем импорта турецких покупателей из России составил $44,2 млрд, тогда как Китай поставил товаров на $44,9 млрд.

Флаг Турции
Фото: commons.wikimedia.org by Kafkasmurat, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Флаг Турции

Эксперты связывают снижение российского экспорта с санкционным давлением и трудностями в международных расчетах. Как отмечает научный сотрудник ИМЭМО РАН Алина Вернигора, рекордные показатели 2022 года объяснялись тем, что санкционные механизмы тогда только формировались, а Турция продолжала активно сотрудничать с Россией.

"В нынешних условиях целевой показатель товарооборота в $65 млрд едва ли достижим", — считает Вернигора.

Несмотря на это, Россия остается одним из ключевых поставщиков Турции. Однако влияние санкций и изменения в логистике постепенно корректируют структуру внешней торговли, позволяя Китаю занять лидирующую позицию.

Уточнения

Ту́рция официально — Туре́цкая Респу́блика - государство в Западной Азии (97 %) и в Южной Европе (3 %). Население — 85,2 млн чел. (2023, 19-е место в мире), площадь — 783 562 км² (36-е место). Турция граничит с 14 государствами. Унитарное государство со столицей в Анкаре. Государственный язык — турецкий.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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