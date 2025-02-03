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Обслуживание автомобилей в России подорожало на 30%: автоэксперт Тимашов назвал причины

Экономика

Стоимость сервисного обслуживания автомобилей в России заметно выросла. По данным издания "SM News", в первом полугодии 2024 года цены поднялись на 30% по сравнению с 2023 годом.

Чанган
Фото: commons.wikimedia.org by Navigator84, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Чанган

Как отмечает директор по послепродажному обслуживанию "Автодом Алтуфьево" Роман Тимашов, причиной роста стали мировая инфляция, валютные колебания, трудности с проведением платежей и логистические издержки.

"Запчасти из Европы и США подорожали в среднем на 20%, а цены на российские масла и расходные материалы остаются стабильными", — сообщил эксперт.

Несмотря на удорожание комплектующих, рынок постепенно стабилизируется. Крупные поставщики уже наладили логистику, а российские аналоги становятся все более доступными. Однако дальнейшая динамика цен будет зависеть от уровня инфляции и экономических факторов, влияющих на производство и импорт.

Уточнения

Автомоби́ль (от др.-греч. αὐτός - сам и лат. mobilis - подвижной, скорый) — моторное безрельсовое дорожное и/или внедорожное, чаще всего автономное, транспортное средство, используемое для перевозки людей и/или грузов, обычно имеющее не менее четырёх колёс.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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