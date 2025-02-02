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Экономист Федоров спрогнозировал, когда ждать снижения цен на продукты

0:56
Экономика

Цены на продовольственные товары в России продолжат расти до апреля, после чего ожидается их постепенное снижение. Об этом сообщил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.

продуктовый магазин
Фото: flickr.com by lyzadanger, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/
продуктовый магазин

По словам эксперта, несмотря на замедление общей инфляции, продукты дорожают из-за увеличения затрат производителей и высокого спроса.


"В годовом выражении цены продолжат расти до апреля, затем начнется плавное снижение", — отметил Федоров.

Основные факторы роста цен — удорожание логистики, сезонные колебания и высокие издержки производителей. Ситуацию усугубляет снижение темпов роста зарплат и сокращение спроса на рабочую силу, что также влияет на экономические процессы в стране.

Однако, по прогнозам специалистов, к середине весны рынок начнет стабилизироваться, и продовольственная инфляция постепенно пойдет на спад.

Уточнения

Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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