Экономист Федоров спрогнозировал, когда ждать снижения цен на продукты

Цены на продовольственные товары в России продолжат расти до апреля, после чего ожидается их постепенное снижение. Об этом сообщил главный экономист "БКС Мир инвестиций" Илья Федоров.
По словам эксперта, несмотря на замедление общей инфляции, продукты дорожают из-за увеличения затрат производителей и высокого спроса.
"В годовом выражении цены продолжат расти до апреля, затем начнется плавное снижение", — отметил Федоров.
Основные факторы роста цен — удорожание логистики, сезонные колебания и высокие издержки производителей. Ситуацию усугубляет снижение темпов роста зарплат и сокращение спроса на рабочую силу, что также влияет на экономические процессы в стране.
Однако, по прогнозам специалистов, к середине весны рынок начнет стабилизироваться, и продовольственная инфляция постепенно пойдет на спад.
Инфля́ция (с лат. inflatio "вздутие") — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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