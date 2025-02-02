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Россия втрое увеличила поставки сливочного масла из Казахстана

1:20
Экономика

Россия втрое увеличила поставки сливочного масла из Казахстана в 2024 году. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на таможенную службу республики.

Сливочное масло
Фото: Wikimedia Commons by Julikalucky, https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/
Сливочное масло

По данным ведомства, за 11 месяцев 2024 года Россия закупила 4 тысячи тонн масла, став крупнейшим импортером этого продукта. Туркмения, занимающая второе место, закупила всего 14,5 тонны.

Помимо масла, Россия активно покупает в Казахстане йогурты, кефир и пахту. Доля российской стороны в экспорте кисломолочной продукции составляет 40%. За прошлый год РФ импортировала 5,85 тысячи тонн такой продукции, что на 14% больше показателей 2023 года.

В это же время цены на сливочное масло в России резко выросли. По данным Росстата, продукт подорожал на 36,2% по сравнению с прошлым годом. Средняя стоимость килограмма масла в декабре 2024 года достигла 1,2 тысячи рублей.

На фоне массовых жалоб россиян Федеральная антимонопольная служба начала проверку резкого роста цен на масло.

Уточнения

Сли́вочное ма́сло - пищевой продукт, изготавливаемый сепарированием или сбиванием сливок, полученных из коровьего молока, реже — из молока другого крупного и мелкого рогатого скота. Имеет высокое содержание молочного жира — 50-82,5 % (чаще — 72,5-82,5 %; в топлёном масле — около 99 %).
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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