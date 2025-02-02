Кофе бьет рекорды по цене: стоимость достигла максимума за 47 лет

Цена на кофе достигла максимума за последние 47 лет. Об этом сообщают эксперты компании "МилФудс". За год стоимость робусты выросла в два раза, а арабика подорожала на 80 процентов.
Эксперты объясняют рост цен нехваткой запасов на складах, инфляцией и законодательными изменениями. Кроме того, урожай арабики сокращается из-за неблагоприятных погодных условий. Робуста более устойчива к климату, но не может полностью заменить арабику из-за вкусовых особенностей.
Несмотря на рекордные цены, кофейный рынок адаптируется. Производители предлагают новые решения, а потребители продолжают наслаждаться любимым напитком. "Можно ожидать, что рынок будет предлагать больше разнообразных вариантов и способов употребления кофе", — отмечают в "МилФудс".
Ко́фе - напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.
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