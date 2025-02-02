Дайверы не нашли мазута на дне Чёрного моря у Анапы

Дайверы провели обследование дна Черного моря в районе Малой бухты и пляжа Высокий берег в Анапе и не нашли значительных остатков мазута.

Фото: Wikimedia Commons by Peter Southwood, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ дайверы

Оперативный штаб Краснодарского края сообщил в своем Telegram-канале, что дно оказалось чистым.

Сотрудники дайв-центра "Аква-глобус" обследовали акваторию от мыса Кордонный до мыса Средний Анапский, проверив участки на глубинах от 0,5 до 8 метров. В ходе работы специалисты не обнаружили мазута на камнях, водорослях или песчаных отмелях. Морские жители, такие как медузы, крабы, рапаны и мальки кефали, которых повстречали сотрудники во время обследования, также не пострадали от загрязнения.

В процессе работ были обнаружены лишь отдельные загрязнённые предметы, такие как пластиковые бутылки и другой мусор. Однако крупных фрагментов нефтепродуктов в обследованной зоне не выявлено, передает ТАСС.

Уточнения

Мазу́т — жидкий продукт тёмно-коричневого, иногда чёрного цвета, остаток после отгонки из нефти или продуктов её вторичной переработки бензиновых, керосиновых и газойлевых фракций, выкипающих до 350—360°С.





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