Алюминиевый бум — Россия вышла на второе место по поставкам в Южную Корею

В прошлом году Россия значительно увеличила объемы поставок алюминия в Южную Корею.

Фото: flickr.com by UC Rusal Photo Gallery, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алюминий

Согласно данным РИА Новости, экспорт необработанного алюминия из России в 2024 году вырос на 25%, составив 863 миллиона долларов. Это самый высокий показатель с 2006 года, когда экспорт достиг 891,6 миллиона долларов.

Рост экспорта позволил России занять второе место среди всех стран-поставщиков алюминия в Южную Корею, что является первой подобной позицией за последние десять лет. Увеличение объемов поставок стало значительным достижением для российских компаний, которые укрепили свои позиции на южнокорейском рынке.

Тем не менее, Австралия продолжает оставаться главным поставщиком алюминия для Южной Кореи — увеличила свои поставки почти на 18%, экспорт достиг 1 миллиарда долларов.

Уточнения

Простое вещество алюминий — это лёгкий парамагнитный металл серебристо-белого цвета, легко поддающийся формовке, литью, механической обработке.



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