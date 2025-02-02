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Россия лидирует в импорте фруктов и ягод из Грузии

1:33
Экономика

Согласно данным грузинской статистической службы, в России наблюдается высокий спрос на персики, мандарины и ягоды.

Персик
Фото: creativecommons.org by Yair Haklai, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Персик

Общий объем закупок составил 98,7 миллиона долларов, что на 3,2% больше по сравнению с предыдущим годом, при этом импорт достиг исторического максимума, передает РИА Новости.

Основную долю импорта составляют косточковые фрукты, особенно персики, на сумму 32,2 миллиона долларов.

На ягоды, включая клюкву, чернику и бруснику, пришлось 30 миллионов долларов.

Цитрусовые, с акцентом на мандарины, заняли третье место с показателем в 22,6 миллиона долларов.

Кроме того, Россию интересовали грузинские яблоки и груши (6 миллионов долларов), лесные орехи (4,8 миллиона), инжир (1,5 миллиона) и виноград (1,1 миллиона долларов).

Россия стала крупнейшим рынком сбыта для грузинских фруктов, ягод и орехов, обогнав других ключевых импортеров. В пятерку основных покупателей также вошли Армения (27 миллионов долларов), Италия (18,2 миллиона долларов), Испания (14,6 миллиона долларов) и Германия (12,6 миллиона долларов).

Уточнения

Пе́рсик (от лат. persicus, «персидский») — мягкий, сочный мясистый фрукт, плод персикового дерева.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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