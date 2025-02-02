Бизнес Украины стал убыточным

1:02 Your browser does not support the audio element. Экономика

Украинская Европейская бизнес-ассоциация, одна из крупнейших организаций бизнесменов в Украине, направила обращение кабинету министров.

Фото: freepik.com by yanalya, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ бизнес

В сообщении министру экономики и министру внутренних дел ассоциация просит внедрить таргетированную систему оповещения о воздушных тревогах.

Согласно сообщению ассоциации, размещенному на их сайте, существующая система предупреждения охватывает все украинские области, что вынуждает предприятия прекращать свою деятельность при каждой тревоге в регионе, передает ТАСС.

Члены ассоциации указали, что такой обобщенный подход часто приводит к необоснованным остановкам работы, когда непосредственная угроза в конкретном районе отсутствует.

Компании сообщают, что из-за этого простои достигают 50% рабочего времени, что, в свою очередь, приводит к срывам производственных планов, увеличению операционных расходов и подрывает экспортные возможности и стабильность поставок.

Уточнения

Би́знес — деятельность, направленная на систематическое получение прибыли.





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