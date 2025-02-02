Россия увеличила число стран для участия в торгах на валютном рынке

1:23 Your browser does not support the audio element. Экономика

Российское правительство добавило в список стран, банки которых могут участвовать в валютных торгах в России.

Фото: freepik.com is licensed under public domain Построение финансовых графиков

Аргентина, Мексика, Нигерия, Тунис, Эфиопия, Камбоджа и Лаос присоединились к торгам валютой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информацию официального сайта кабинета министров, распоряжение подписано премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Согласно заявлению, количество дружественных и нейтральных стран, банки и брокеры которых могут участвовать в торгах на российском валютном рынке и рынке производных финансовых инструментов, возросло до 40.

Впервые список был утвержден в сентябре 2023 года и включал более 30 стран, таких как Китай, Индия, Бразилия, Египет, ОАЭ, Турция и ЮАР.

Расширение списка позволит улучшить эффективность прямой конвертации национальных валют.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что тенденции перехода стран к расчетам в национальных валютах могут ускориться под давлением Соединенных Штатов, которые настаивают на использовании доллара. Он также добавил, что процесс перехода на внутренние валюты активно развивается по всему миру, особенно в рамках БРИКС.

Уточнения

Валютный рынок — это система устойчивых экономических и организационных отношений, возникающих при осуществлении операций по покупке или продаже иностранной валюты, платежных документов в иностранных валютах, а также операций по движению капитала иностранных инвесторов.





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