Япония усиливает контроль за экспортом чипов и технологий квантовых вычислений

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Япония решила расширить контроль за экспортом, включив в него передовые микросхемы и технологии, связанные с квантовыми компьютерами.

Фото: phys.org by NASA GSFC, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Квантовый детектор

В ответ на это Китай предупредил, что подобные меры могут негативно сказаться на торговых отношениях между двумя странами, сообщает The Japan Times.

Согласно проекту поправок к закону о валютном регулировании, японское правительство добавляет в список контролируемых товаров передовые микросхемы, литографическое оборудование и криокулеры, необходимые для производства квантовых компьютеров.

Представители министерства экономики заявили, что компаниям теперь потребуются лицензии для экспорта этих товаров, чтобы предотвратить их использование в разработке или производстве оружия.

Причина подобных мер заключается в том, что усовершенствованные микросхемы могут быть использованы для повышения вычислительных возможностей высокоточного оружия, а квантовые компьютеры могут угрожать безопасности, позволяя взламывать шифрование.

Уточнения

Чип — одно из названий микросхемы.





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