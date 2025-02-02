Импорт грузинского виски в Россию взлетел до рекордного уровня

1:11 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году импорт грузинского виски в Россию составил более 1,3 тысячи тонн, что значительно превышает показатели предыдущих лет.

Фото: flickr.com by Энджи Гарретт, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ Алкоголь

Согласно информации ТАСС, объем поставок виски из Грузии на российский рынок достиг 1 338,97 тонн, в то время как в 2023 году он составлял лишь 22,12 тонн, а в предшествующих годах — менее 10 тонн.

Также отмечается, что российский рынок составляет около половины от общего объема экспорта грузинского виски. В сравнении с 2023 годом общий экспорт продукта увеличился на 3,5%. Кроме России, грузинский виски также экспортируется в Армению и страны Евросоюза.

Ранее сообщалось, что продажи пельменей в России с октября 2023 по сентябрь 2024 года выросли на 21% в натуральном выражении и на 34% в денежном сравнении с аналогичным периодом годом ранее.

Уточнения

Ви́ски — крепкий ароматный алкогольный напиток, получаемый из различных видов зерна с использованием процессов соложения, брожения, перегонки и длительного выдерживания в дубовых бочках.



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