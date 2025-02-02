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Где и кем выгодно работать в России — результаты исследования зарплат в январе

Экономика

В январе 2025 года наибольший рост зарплатных предложений зафиксирован в сфере производства промышленного оборудования и станков.

Производство стали на ММК
Фото: commons.wikimedia.org by OOO «УГМК-ОЦМ», https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
Производство стали на ММК

Здесь средние зарплаты увеличились на 66% по сравнению с январем 2024 года, достигнув 118 433 рублей в месяц. Это связано с ростом объемов промышленного производства и внедрением новых технологий, требующих квалифицированных специалистов. Особенно заметно повысились зарплаты у пескоструйщиков (+60%), литейщиков (+42%) и вальцовщиков (+23%), сообщают "Известия".

На втором месте по росту находятся управление персоналом, где средняя зарплата для начинающих специалистов увеличилась на 62% и составила 78 319 рублей в месяц. Кандидаты на старшие и руководящие позиции могут рассчитывать на более высокие предложения.

Третье место занимает гостиничный бизнес и туризм, где зарплаты выросли на 49%, и соискатели могут ожидать в среднем 64 172 рублей в месяц благодаря развитию внутреннего туризма. Наиболее заметный рост в этой сфере наблюдается у хостес (+32%), поваров (+23%) и турагентов (+21%).

Также рост зарплат отмечен в пищевой промышленности (+40%), телекоммуникациях и связи (+37%) и строительстве промышленных объектов (+36%).

Уточнения

За́рплата (за́работная пла́та, опла́та труда́ рабо́тника, опла́та труда́) — вознаграждение за труд или участие в работе.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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