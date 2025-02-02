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Микрокредитные организации могут получить право выдачи ипотеки в России

0:47
Экономика

В России рассматривается возможность разрешить микрофинансовым организациям (МФО) выдавать ипотечные кредиты.

Российские деньги
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Комитет Государственной думы по финансовому рынку уже рекомендовал принять соответствующий законопроект в первом чтении, сообщает Общественная Служба Новостей.

Законопроект предполагает, что МФО, созданные в рамках субъектов Российской Федерации, смогут предоставлять ипотечные кредиты гражданам в рамках региональных государственных программ. Основная цель этого инициативы — поддержка регионов в реализации программ по обеспечению жильем для отдельных категорий граждан.

Если законопроект будет утвержден, МФО смогут выдавать ипотечные кредиты, но только в контексте указанных региональных программ.

Уточнения

Ипоте́ка (от др.-греч. ὑποθήκη — подпорка, подставка) — вариант залога недвижимости, при котором объект недвижимости остаётся во владении и пользовании должника (в отличие от заклада), а кредитор, в случае невыполнения должником своего обязательства, приобретает право получить удовлетворение за счёт реализации данного имущества.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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