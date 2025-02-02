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В газохранилищах трёх стран Евросоюза не достигнуты целевые уровни

1:06
Экономика

Нидерланды, Франция и Хорватия впервые с введения целевых показателей по заполненности газохранилищ не смогли достичь установленных уровней на 1 февраля.

Природный газ
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Природный газ

По информации РИА Новости, ссылающегося на данные европейской Агрегированной системы хранения газа, на 29 января уровень заполненности хранилищ в Нидерландах оказался на 0,3% ниже требуемого, во Франции разрыв составил 3,4%, а в Хорватии заполненность была на 8,2% меньше необходимого.

По состоянию на 29 января европейские газохранилища были заполнены на 54,65%, что является минимальным показателем с 2022 года.

При этом темпы отбора газа в январе достигли максимума за последние четыре года, и уровень заполненности хранилищ сократился на 17,5%, что является наибольшим снижением с января 2021 года.

Уточнения

Подземное хранилище газа (ПХГ) — это комплекс инженерно-технических сооружений в пластах-коллекторах геологических структур, горных выработках, а также в выработках-ёмкостях, созданных в отложениях каменных солей, предназначенных для закачки, хранения и последующего отбора газа, который включает участок недр, ограниченный горным отводом, фонд скважин различного назначения, системы сбора и подготовки газа, компрессорные цеха.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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