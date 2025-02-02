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В Великобритании букмекерская компания использовала данные для манипуляции игроками

1:45
Экономика

Дело против Bonne Terre, известной как Sky Betting & Gaming, было инициировано в Великобритании после того, как мужчина, потерявший 46 000 фунтов стерлингов (более 5 600 000 рублей), запросил у компании свои данные.

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Фото: commons.wikimedia.org by Ralf Roletschek, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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Из полученных документов он узнал, что букмекерская компания и её партнеры собрали сотни тысяч фрагментов информации, чтобы создать его профиль и определить интересы игрока.

Эти данные были занесены в более чем 2400 электронных таблиц и использовались для прогнозирования его поведения, а также для целевого маркетинга.

В 2017 и 2018 годах ему было отправлено не менее 1389 маркетинговых писем с предложениями бесплатных ставок и специальными призами, что побуждало его чаще вносить деньги.

Теперь он требует компенсацию за финансовые потери и незаконное использование своих персональных данных.

В ходе дальнейшего разбирательства суд будет решать, на какую сумму он имеет право.

"Я потерял 10 лет своей жизни из-за азартных игр. Операторы использовали данные и алгоритмы, чтобы нацеливаться на людей с более высоким уровнем азартности", — заявил мужчина.

Ежегодное количество смертей от самоубийств только в Англии, связанных с проблемами азартных игр или расстройствами из-за них, варьируется от 117 до 496 случаев. Эти цифры подчеркивают серьезные последствия, которые могут возникнуть в результате зависимости от азартных игр. Поэтому здесь важны поддержка и профилактические меры в этой области.

Уточнения

Букме́кер (англ. bookmaker) — профессия профессионального спорщика, занимающегося приёмом денежных ставок на различные предстоящие события (чаще всего спортивные) с заранее оговорёнными коэффициентами, которые определяются вероятностями, а также выплатой выигрышей.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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