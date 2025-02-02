В США закрывается доступ к страницам сайтов о последствиях климатического кризиса

Президент США Дональд Трамп отменил меры по защите окружающей среды, которые были введены Джо Байденом.
Американский лидер объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, пишет The Guardian.
Администрация Трампа распорядилась о закрытии веб-сайтов министерства сельского хозяйства США, на которых освещался климатический кризис.
Хотя "Климатические центры" министерства продолжают функционировать, многие другие сайты, такие как Центр ресурсов по изменению климата Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, "Отслеживание действий по борьбе с изменением климата" и "Национальная дорожная карта по реагированию на изменение климата", стали недоступны.
Ранее сообщалось, что греческие фермеры в знак протеста выстроили в ряд более 100 тракторов в городе Кастанье, требуя от правительства быстрого заключения сделки по обеспечению водными ресурсами с Болгарией до наступления лета.
Сайт или веб-сайт — одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера.
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