В США закрывается доступ к страницам сайтов о последствиях климатического кризиса

1:00 Your browser does not support the audio element. Экономика

Президент США Дональд Трамп отменил меры по защите окружающей среды, которые были введены Джо Байденом.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Burnout_At_Work_-_Occupational_Burnout.jpg by Microbiz Mag компьютер

Американский лидер объявил чрезвычайное положение в сфере энергетики, пишет The Guardian.

Администрация Трампа распорядилась о закрытии веб-сайтов министерства сельского хозяйства США, на которых освещался климатический кризис.

Хотя "Климатические центры" министерства продолжают функционировать, многие другие сайты, такие как Центр ресурсов по изменению климата Службы охраны рыбных ресурсов и диких животных США, "Отслеживание действий по борьбе с изменением климата" и "Национальная дорожная карта по реагированию на изменение климата", стали недоступны.

Ранее сообщалось, что греческие фермеры в знак протеста выстроили в ряд более 100 тракторов в городе Кастанье, требуя от правительства быстрого заключения сделки по обеспечению водными ресурсами с Болгарией до наступления лета.

Уточнения

Сайт или веб-сайт — одна или несколько логически связанных между собой веб-страниц; также место расположения контента сервера.



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