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Кредит на развитие бизнеса обернулся для предпринимателя подарком в два миллиона

0:52
Экономика

Житель Свердловской области, обратившийся за кредитом, столкнулся с ошибками в оформлении договора, но "остался доволен".

Российские деньги
Фото: Adobe Stock by Larisa, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Российские деньги

Мужчина получил миллион рублей от кредитной компании из-за опечатки в документах. Предприниматель хотел занять 10 миллионов рублей под 20% годовых, но менеджер случайно указал -20%. 

Когда он обратился в свердловскую контору для получения средств на развитие бизнеса, юристы подтвердили, что документы оформлены правильно, и на счет должно поступить только 8 миллионов рублей. При этом банк не может аннулировать договор без согласия клиента, сообщает "Лента" со ссылкой на Mash.

Ранее сообщалось, что снижение ЦБ ключевой ставки возможно тогда, когда будет обеспечено устойчивое снижение инфляции до прогнозируемого уровня.

Уточнения

Креди́т — экономические отношения, при которых одна сторона получает от другой денежные средства, товары/вещи, не запрещённые соответствующим законодательством к передаче, и обещает предоставить возмещение (оплату) или вернуть ресурсы в будущем.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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