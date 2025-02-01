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Народная еда — пельмени пользуются большим спросом среди россиян

0:58
Экономика

Согласно результатам исследования холдинга "Ромир", продажи пельменей в России с октября 2023 по сентябрь 2024 года выросли на 21% в натуральном выражении и на 34% в денежном сравнении с аналогичным периодом годом ранее. 

Пельмени
Фото: flickr.com by Eugene Kim, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
Пельмени

Эксперты подчеркивают, что такой рост обусловлен увеличением числа покупателей: на сегодня 81% российских семей покупают пельмени хотя бы раз в год, что на 4 процентных пункта больше, чем год назад, сообщает ТАСС.

Кроме того, повысилась частота покупок данного продукта. Несмотря на то, что средний чек на пельмени составляет 256 рублей, что значительно выше среднего чека на готовую еду (178 рублей), российские потребители продолжают отдаваться традиционным продуктам, что подтверждается стабильным спросом на пельмени.

Уточнения

Пельме́ни — блюдо русской кухни из пресного теста с начинкой из рубленого мяса или фарша, употребляемое в варёном виде. Было заимствовано русскими жителями Прикамья, Урала и Сибири у финно-угорских народов, получив широкое распространение в русской и советской кухнях.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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