Россия укрепляет позиции в Европе через Турецкий поток

1:22 Your browser does not support the audio element. Экономика

В январе Россия увеличила экспорт газа в Европу через трубопровод "Турецкий поток" до рекордного уровня — 1,56 млрд кубических метров.

Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Природный газ

Как сообщают расчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки по этому газопроводу в европейские страны выросли на 2% по сравнению с декабрем 2024 года и на 27% по сравнению с январем 2024 года. Это стало абсолютным рекордом за месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года, предыдущий максимум был достигнут в августе 2023 года — 1,53 млрд кубических метров.

"Турецкий поток" проходит из России в Турцию через Черное море и имеет мощность 31,5 млрд кубических метров газа. Он нацелен на газоснабжение Турции и стран южной и юго-восточной Европы.

В настоящее время этот газопровод представляет собой последний активный маршрут поставок российского газа в Европу после остановки транзита через Украину. Начальная точка "Турецкого потока" — компрессорная станция "Русская", расположенная в районе Анапы.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.





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