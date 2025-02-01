Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Новый взгляд на завтрак: творожные лепешки, которые разнообразят ваше утро
Откройте для себя 8 невероятных сортов баклажанов: выбирайте лучшее!
Тяжёлая болезнь заставила Отара Кушинашвили жениться после 20 лет отношений
Редкое мытьё головы: как понять, что пора изменить привычки
Основные причины смертности младенцев и как с ними бороться
В Индии нашли креативный способ борьбы с обезьянами
Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру
От сметы до аксессуаров: как правильно организовать ремонт в ванной
Завораживающий аромат и насыщенный вкус: шампиньоны, которые готовятся за минуты

Россия укрепляет позиции в Европе через Турецкий поток

1:22
Экономика

В январе Россия увеличила экспорт газа в Европу через трубопровод "Турецкий поток" до рекордного уровня — 1,56 млрд кубических метров.

Природный газ
Фото: Creative Commons by by ReubenGBrewer, by ReubenGBrewer, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
Природный газ

Как сообщают расчеты ТАСС на основе данных Европейской сети операторов газотранспортных систем (ENTSOG). Поставки по этому газопроводу в европейские страны выросли на 2% по сравнению с декабрем 2024 года и на 27% по сравнению с январем 2024 года. Это стало абсолютным рекордом за месяц с момента запуска газопровода в январе 2020 года, предыдущий максимум был достигнут в августе 2023 года — 1,53 млрд кубических метров.

"Турецкий поток" проходит из России в Турцию через Черное море и имеет мощность 31,5 млрд кубических метров газа. Он нацелен на газоснабжение Турции и стран южной и юго-восточной Европы.

В настоящее время этот газопровод представляет собой последний активный маршрут поставок российского газа в Европу после остановки транзита через Украину. Начальная точка "Турецкого потока" — компрессорная станция "Русская", расположенная в районе Анапы.

Уточнения

Приро́дный газ — смесь углеводородов, преимущественно метана, с небольшими примесями других газов, добываемая из осадочных горных пород Земли.
 

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь
Недвижимость
Вот почему категорически не рекомендуется оставлять ключи в замке на ночь Аудио 
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Авто
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности Аудио 
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь
Еда и рецепты
Кутабы — это чебуреки, но лучше: пальчики оближешь Аудио 
Популярное
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.

Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Красивое и подтянутое тело в любом возрасте! Эта тренировка идеально улучшит вашу фигуру
От сметы до аксессуаров: как правильно организовать ремонт в ванной
Завораживающий аромат и насыщенный вкус: шампиньоны, которые готовятся за минуты
Слушай, чувствуй, пробуй — в Африке появился новый вид сафари
Необычные овощи для дачи: что посадить, чтобы впечатлить гостей
Неожиданный кислый вкус в кофе? Причина может вас удивить
Бег или ходьба? Как выбрать идеальную кардио-нагрузку для сжигания жира
Эти популярные способы отбеливания зубов могут разрушить эмаль
Студентка ГИТИСа будет получать именную стипендию от Никиты Кологривого
Уберите ружьё: вот как отогнать пернатых вредителей со своего участка
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.