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Как вертикальная ферма Artisan Green обеспечивает Сингапур свежими продуктами

1:30
Экономика

В центре Сингапура находится крытая гидропонная ферма Artisan Green.

Вертикальная ферма
Фото: freepik.com by wirestock is licensed under Free More info
Вертикальная ферма

Ее деятельность кардинально меняет представление о традиционном сельском хозяйстве. Высокотехнологичная ферма поставляет продукцию в супермаркеты, отели, рестораны и кафе, применяя вертикальное фермерство для повышения эффективности в условиях нехватки земли, передает CNBC.

Artisan Green совместно с международной технологической компанией Siemens разработали передовую "Систему управления фермой", которая автоматизирует процессы внесения удобрений, полива и контроля стадий роста. Система также позволяет удаленно мониторить энергопотребление и расход воды в реальном времени, что увеличивает общую эффективность.

Это сотрудничество способствует достижению амбициозной цели Сингапура "30 к 30" — к 2030 году производить на месте 30% необходимых продуктов питания. В условиях ограниченных сельскохозяйственных угодий это особенно важно.

Artisan Green планирует расширение: построить новую ферму в 18 раз больше существующей, которая занимает 300 квадратных метров. Новая ферма площадью 5500 квадратных метров будет способна производить 30 тонн листовой зелени в месяц, что достаточно для более чем 134 000 порций.

Уточнения

Гидропо́ника — это способ выращивания растений на искусственных средах без почвы.

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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