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Приднестровье получило первую партию газа

0:55
Экономика

Приднестровье получило первую партию газа от Кишинева в объеме три миллиона кубометров в рамках соглашения о займе.

Газовая плита
Фото: freepik.com by ededchechine, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Газовая плита

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу компании "Молдовагаз". Это соглашение было заключено между "Молдовагазом" и "Тираспольтрансгазом" после решения правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям 27 января 2025 года.

"Тираспольтрансгаз" должен вернуть полученный объем до 1 марта текущего года. Газ будет доставляться в Приднестровскую Молдавскую Республику через госкомпанию Energocom.

Ранее сообщалось, что Компания "Нафтогаз" начала закупать природный газ для Украины за границей из-за низких запасов. Объем импорта небольшой, но стране может понадобиться в десять раз больше, чтобы пережить зиму без отключений тепла.


Уточнения

Импорт (от лат. importare — ввозить, привозить, вводить) — ввоз товаров, работ, услуг, результатов интеллектуальной деятельности и тому подобное на таможенную территорию государства или страны из-за границы без обязательств на обратный вывоз.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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