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Цены на загородные дома взлетели на 35%, но спрос растет

2:01
Экономика

В 2024 году рынок загородной недвижимости продолжил рост: продажи увеличились на 18,5%, а цены на загородные дома поднялись на 35,2%. Средняя цена квадратного метра достигла 165,8 тыс. рублей.

Сад, огород зимой
Фото: https://web.archive.org/web/20161027012420/http://www.panoramio.com/photo/87464557 by Андрей Груздев, https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/
Сад, огород зимой

Почему цены на загородные дома растут?

Эксперты отмечают, что повышение ставок по ипотеке привело к росту спроса на дома, пока цены не поднялись еще выше. В условиях дорогой ипотеки россияне все чаще выбирают рассрочку или оплачивают недвижимость сразу, получая скидки от застройщиков.

Что изменится в 2025 году?

Гендиректор Ricci | Жилая недвижимость Екатерина Ломтева объясняет, что рост интереса к загородной недвижимости связан также с введением эскроу-счетов в 2025 году. После этого деньги покупателей будут храниться в банке до завершения строительства, что делает рынок безопаснее, но может привести к дальнейшему росту цен.

Какие направления стали самыми популярными?

Развитие железнодорожной инфраструктуры сделало востребованными традиционные направления: Новорижское, Киевское, Ленинградское и Минское шоссе. В то же время южные районы Подмосковья — Каширское, Варшавское и Калужское шоссе — стремительно набирают популярность.

Тренды загородного строительства

Застройщики делают ставку на энергоэффективность и экологичные материалы: активно используются натуральное дерево и камень, а утепление и системы отопления проектируются с учетом минимального энергопотребления.
Таким образом, загородная недвижимость остается востребованной даже при высоких ценах, а в 2025 году спрос может вырасти еще в 1,5-2 раза.

Уточнения

Да́ча - загородный дом, используемый его владельцами для проживания, отдыха, выращивания сельскохозяйственной продукции. В России дачами называют как простые деревенские постройки, так и сельскохозяйственные строения большой площади на участках в гектар и более.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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