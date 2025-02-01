США годами закрывали на это глаза

2:20 Your browser does not support the audio element. Экономика

Американское издание называет несколько фактов, которые показывают, что США сегодня уже не та страна, что 20-25 лет назад. И это только вершина айсберга.

Фото: unsplash.com by Frank Köhntopp koehntopp is licensed under Commons, the free media repository Нью-Йорк

Согласно данным Bloomberg, экономический кризис заставляет огромное количество американцев обращаться за помощью в продовольственные магазины для поддержки своих семей. Когда Барак Обама только начал свое президентство, государственный долг США составлял около 10 триллионов долларов, а сейчас он вырос до 36,2 триллиона долларов, пишет Zero Hedge.

Преступность становится все более заметной: преступники свободно передвигаются по улицам, в то время как пастору из Огайо угрожает тюремное заключение за использование своей церкви для размещения бездомных.

Необычный феномен — криптовалюта "Fartcoin", созданная в шутку, уже имеет рыночную капитализацию в 847 миллионов долларов.

Кризис, вызванный фентанилом, продолжает разрушать американское общество. В 2021 году, на первом году президентства Байдена, количество изъятия фентанила увеличилось до более чем 22,600 таблеток, а в 2022 году — до 70,000, и в 2023 году — почти до 86,000.

В 2024 году число корпоративных банкротств в США достигло самого высокого уровня с финансового кризиса 2008 года. Кроме того, кражи грузов в 2024 году составили ошеломляющие 454 миллиона долларов.

По данным New York Times, 15% "женщин" в федеральных тюрьмах являются трансгендерами.

Недавнее исследование компании Sapien Labs показывает, что использование смартфонов делает подростков более агрессивными, отдаляет их от реальности и может вызывать галлюцинации. Чем раньше подросток начинает пользоваться телефоном, тем выше риск возникновения психических проблем.

Наконец, бездомность в США достигла рекордного уровня и продолжает расти быстрыми темпами.

Уточнения

Факт (лат. factum букв. «сде́ланное») — термин, в широком смысле может выступать как синоним истины.



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