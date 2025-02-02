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Импорт лапши из Южной Кореи вырос вдвое: на $30 млн за 2024 год

1:18
Экономика

В 2024 году Россия резко увеличила закупки лапши и дамплингов из Южной Кореи. По данным статистической службы, импорт этих продуктов составил $30,1 млн, что в 1,8 раза больше, чем в 2023 году. Это максимальный показатель с 2004 года.

лапша
Фото: flickr.com by Guilhem Vellut, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
лапша

Корейская лапша набирает популярность в России

Особенно выросли поставки лапши быстрого приготовления — только на нее пришлось $27,5 млн импорта. Азиатская кухня становится все более востребованной среди россиян, и этот тренд продолжает набирать обороты.

Санкции ЕС повлияли на российский рынок

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) Герман Зверев заявил, что санкции Евросоюза в отношении российской рыбы привели к глобальному изменению структуры поставок.

Европа, оставаясь крупнейшим покупателем белой рыбы, столкнулась с трудностями из-за ограничений на закупки трески и минтая из России. Таким образом, Россия продолжает перестраивать свою внешнюю торговлю, увеличивая импорт одних продуктов и адаптируя экспорт других.

Уточнения

Респу́блика Коре́я - государство в Восточной Азии, широко известное под неофициальным названием Ю́жная Коре́я. Площадь страны составляет 100 449 км²; население, по оценке 2023 года, — более 51 миллиона человек. Занимает 107-е место в мире по территории и 27-е по населению.
 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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