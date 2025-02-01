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Февральское повышение пенсий: как оно повлияет на жизнь россиян?

2:00
Экономика

Февраль принесет повышение выплат 39 миллионам пенсионеров. Правительство утвердило доиндексацию страховых пенсий на 2,22%, чтобы компенсировать разницу между январским увеличением и реальной инфляцией в 9,52%.

Пожилой мужчина с телефоном
Фото: freepik.com is licensed under public domain
Пожилой мужчина с телефоном

Кому и сколько прибавят?

Работающие и неработающие пенсионеры получат повышение автоматически. Военные пенсионеры дополнительно получат 4,42% к уже проиндексированным выплатам.

Пенсионеры старше 80 лет и инвалиды I группы начнут получать удвоенную фиксированную выплату — 17,5 тысячи рублей. Бывшие шахтеры и летчики получат пересчитанные надбавки за вредные условия труда.

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Аналитик Финансовой академии Capital Skills Марк Гойхман считает, что индексация лишь частично компенсирует инфляцию. "Продукты первой необходимости и лекарства дорожают быстрее, чем в среднем по рынку", — поясняет он.

Управляющий партнер B&C Agency Иван Самойленко отмечает, что стоимость продуктов выросла значительно сильнее официальных показателей: картофель подорожал на 92%, морковь — на 50%, а лекарства — в среднем на 10%.

Ведущий аналитик AMarkets Игорь Расторгуев добавляет, что тарифы ЖКХ с июля 2025 года вырастут еще на 11,9%, что увеличит нагрузку на пенсионеров.

Индексация остается важной мерой поддержки, но не всегда покрывает реальные расходы пожилых граждан. В 2026 и 2027 годах планируются новые повышения, однако их эффективность будет зависеть от экономической ситуации.

Уточнения

Пе́нсия (от лат. pensio — платёж) — регулярные денежные выплаты лицам, которые достигли пенсионного возраста, имеют инвалидность, потеряли кормильца или в связи с длительной профессиональной деятельностью и позволяющие человеку жить полноценно, как в физическом, так и в духовном плане.

 

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Автор Мария Гайдарова
Мария Гайдарова — корреспондент новостной службы Правда.Ру
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