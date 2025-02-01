Трамп выселяет New York Times и другие СМИ из Пентагона

1:05 Your browser does not support the audio element. Экономика

Администрация президента США Дональда Трампа приняла беспрецедентное решение — выселить четыре СМИ, включая New York Times, из их офисов в Пентагоне.

Фото: commons.wikimedia.org by La Citta Vita, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/2.0/ Пентагон

В служебной записке о новой ежегодной программе ротации СМИ указано, что также затронуты Национальное общественное радио и Politico, которые должны освободить помещения до 14 февраля. На их места придут New York Post, One America News Network, Breitbart News Network и HuffPost News.

С начала года в Пентагоне планируется ротация одного печатного издания, онлайн-ресурса, телеканала и радиостанции, чтобы предоставить возможность другим СМИ освещать события в качестве постоянных членов пресс-корпуса Пентагона, сообщает Reuters.

Представитель NBC News выразил разочарование по поводу разрушения их доступа к телестудии, которую они использовали на протяжении многих десятилетий, отметив, что, несмотря на возникшие трудности, они будут продолжать объективно освещать события.

Уточнения

Пентаго́н — штаб-квартира Министерства обороны США в здании, имеющем форму правильного пятиугольника.



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