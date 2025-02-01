Серебро дорожает быстрее золота: как успеть заработать?

2:49 Your browser does not support the audio element. Экономика

На мировом рынке серебро показало значительный рост, установив пятилетний рекорд по стоимости. По данным Нью-Йоркской товарной биржи Comex, в феврале 2024 года цена за тройскую унцию достигла $31,2, что на 36% выше, чем годом ранее.

Фото: commons.wikimedia.org by Spreadycz, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Серебро

Факторы роста серебра

Эксперты называют несколько причин подорожания серебра. Член Академии горных наук Иван Петров объясняет это высоким промышленным спросом: металл активно используется в производстве солнечных панелей, авиастроении и фотоэлектронике. Также на рынок влияет дефицит серебра, связанный с ограничением добычи в России, Чили и Мексике.

Другие аналитики связывают рост цен с политикой Федеральной резервной системы США. Дмитрий Пучкарев из "БКС Мир инвестиций" отмечает, что снижение ставок ФРС делает вложения в серебро более выгодными, увеличивая его привлекательность среди инвесторов.

Прогнозы на будущее

Прогнозы экспертов по стоимости серебра разнятся. Иван Петров считает, что сильных колебаний цен в 2025 году не ожидается. В то же время независимый аналитик Александр Федоров предполагает, что котировки могут вернуться к октябрьским максимумам в $34 за унцию, а в долгосрочной перспективе даже превысить исторический рекорд в $48, установленный в 2011 году.

Эксперты уверены, что серебро продолжит дорожать, прибавив еще 26-30% к текущей цене. По его мнению, этот металл остается недооцененным по сравнению с золотом и способен принести инвесторам высокую доходность.

Как лучше инвестировать в серебро?

Финансовые аналитики предлагают разные стратегии вложений. Юлия Кузнецова советует приобретать физическое серебро в виде слитков и монет для долгосрочного хранения. При этом важно учитывать затраты на их хранение и возможность потери стоимости из-за повреждений.

Обезличенные металлические счета (ОМС) позволяют зарабатывать на колебаниях цен, но несут риски, связанные с банковской системой. Эксперты рекомендуют инвестировать именно в монеты, поскольку они более ликвидны и менее подвержены контролю со стороны государства.

По мнению Дмитрия Пучкарева, серебро остается привлекательным активом, особенно для тех, кто делает ставку на развитие мировой экономики. С учетом низкого порога входа этот металл становится доступной альтернативой золоту для частных инвесторов.

Уточнения

Благоро́дные мета́ллы (драгоце́нные мета́ллы) — группа металлов, которую составляют золото, серебро, платина, а также остальные 5 металлов платиновой группы — рутений, родий, палладий, осмий и иридий, получившие такое название по причине высокой химической устойчивости и красивому внешнему виду изготовленных из них изделий. Для благородных металлов характерны высокие значения плотности, температуры плавления, давления паров (над расплавом), электропроводности и теплопроводности, оптическая отражательная способность и каталитические свойства.



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