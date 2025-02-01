Почему Тайвань заблокировал DeepSeek

Власти Тайваня запретили всем государственным учреждениям и критически важным поставщикам услуг использовать технологии китайского стартапа DeepSeek.

Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/ DeepSeek

Как известно, недавно DeepSeek выпустила новую платформу ИИ с открытым исходным кодом, которая может имитировать человеческое мышление. Это вызвало как восхищение, так и опасения, учитывая её конкурентоспособность с мировыми лидерами в области ИИ.

Главная причина блокировки китайского стартапа властями Тайваня — соображения безопасности, в частности, речь идет о рисках трансграничной передачи данных и утечке информации, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что более 90% из 313 объектов авиадиспетчерской службы в стране работают с персоналом, не соответствующим рекомендациям Федерального управления гражданской авиации.

Уточнения

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей.



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