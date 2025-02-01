Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как дышать во время тренировок: ошибки, которые мешают прогрессу
Не добавляйте это в салаты! Ваша поджелудочная железа не выдержит
5 креативных способов разместить телевизор в доме без ущерба для стиля
Анастасия Волочкова сообщила, какой подарок она ни за что не подарит дочери на свадьбу
Тестируем народные методы: как смыть краску с волос за один день
Пышные аппетитные оладьи без дрожжей: простой и быстрый рецепт
Почему стоит есть овсянку каждый день
Мутации коронавируса указали на странную закономерность: что это говорит о нашем мире
Психология победы: как подготовиться к соревнованиям без стресса

Почему Тайвань заблокировал DeepSeek

Экономика

Власти Тайваня запретили всем государственным учреждениям и критически важным поставщикам услуг использовать технологии китайского стартапа DeepSeek.

DeepSeek
Фото: commons.wikimedia. org by Famartin, https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/
DeepSeek

Как известно, недавно DeepSeek выпустила новую платформу ИИ с открытым исходным кодом, которая может имитировать человеческое мышление. Это вызвало как восхищение, так и опасения, учитывая её конкурентоспособность с мировыми лидерами в области ИИ.

Главная причина блокировки китайского стартапа властями Тайваня — соображения безопасности, в частности, речь идет о рисках трансграничной передачи данных и утечке информации, сообщает Bloomberg.

Ранее сообщалось, что более 90% из 313 объектов авиадиспетчерской службы в стране работают с персоналом, не соответствующим рекомендациям Федерального управления гражданской авиации.

Уточнения

DeepSeek — китайская компания, специализирующаяся на разработке искусственного интеллекта, а также семейство больших языковых моделей.

Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.

Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы
Авто
Почему в машине должно быть больше одного человека: новые правила на дорогах Европы Аудио 
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу
Шоу-бизнес
Регина Тодоренко отказалась отправлять сына Михаила в школу Аудио 
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию
Экономика и бизнес
Россия заблокировала вывоз природных ресурсов в США и Великобританию Аудио 
Популярное
Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного

Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.

Что насыпать в лунку при посадке картофеля? Клубни будут на 30% крупнее обычного
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа
Сытный завтрак за 15 минут – эта капустная лепешка станет вашей любимой
Забудьте о сайдинге: чем лучше обшить дом — практичные и эстетичные решения
Жестокий завоеватель или строитель великой империи? Неожиданная правда о Навуходоносоре II Игорь Буккер Коронация в Англии — традиции и большие деньги Сергей Лебедев Трамп заподозрил умышленные действия пилота вертолёта, атаковавшего самолёт над Потомаком Любовь Степушова
Инспектор ГАИ не имеет на это права: 5 поступков, за которые его можно привлечь к ответственности
Всего за пару минут готовим самый простой крем для любого торта или другого десерта — сметанный
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Салат, который вы еще не пробовали: крабовые палочки и фасоль в главной роли
Последние материалы
Тестируем народные методы: как смыть краску с волос за один день
Пышные аппетитные оладьи без дрожжей: простой и быстрый рецепт
Почему стоит есть овсянку каждый день
Мутации коронавируса указали на странную закономерность: что это говорит о нашем мире
Психология победы: как подготовиться к соревнованиям без стресса
От милых до опасных: кенгуру напал на мужчину в Австралии
Илон Маск обещает 100 миллионов роботов Tesla Optimus
4 стиля, где кирпичная стена будет идеально смотреться
Минтруд РФ разработал законопроект о финансовой поддержке для женщин со званием Мать-героиня
Семена из покупных томатов: неожиданные результаты на вашем участке
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2025, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.