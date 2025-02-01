АПК России побил 12 рекордов в 2024 году

2:29 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году агропромышленный комплекс России достиг 12 рекордов по урожайности сельхозкультур, а также по производству и потреблению мясной и молочной продукции. Такие данные опубликовал Россельхозбанк.

Фото: rostselmash.com by Ростсельмаш Кормоуборочный комбайн RSM F 2550

Рекордные урожаи сои, рапса и риса

По итогам года российские аграрии установили новые рекорды по сбору нескольких ключевых культур. Урожай сои составил 7 миллионов тонн, рапса — 4,7 миллиона тонн, а риса — 1,26 миллиона тонн.

Главный аналитик Центра отраслевой экспертизы Россельхозбанка Андрей Дальнов отметил, что увеличение производства сои, рапса и риса говорит о диверсификации сельского хозяйства.

"Рост этих культур на фоне стабилизации пшеницы и подсолнечника свидетельствует о более устойчивом севообороте", — подчеркнул эксперт.

Рост потребления мясной продукции

Россияне стали больше потреблять мясных продуктов. В среднем на одного жителя страны приходится 83 кг мяса в год. Особенно увеличилось потребление свинины — около 32 кг на человека, а мяса бройлеров — более 33 кг.

Производство индейки также достигло рекордных показателей — 435 тысяч тонн. Это подтверждает высокий спрос на этот вид мяса и рост внутреннего производства.

Рекорды в пищевой промышленности

2024 год принес новые успехи в пищевой промышленности. Производство сыров и сырных продуктов составило 1,04 миллиона тонн, мороженого — около 600 тысяч тонн, а выпуск колбасных изделий превысил 2,5 миллиона тонн.

Отдельное достижение — рост производства растительных масел. Эксперты оценивают объем выпуска более чем в 10 миллионов тонн, что является рекордным показателем для России.

Развитие агросектора продолжается

Стабильный рост сельского хозяйства и пищевой промышленности подтверждает успешное развитие АПК России. Улучшение агротехнологий, повышение урожайности и рост переработки продукции позволяют стране укреплять свои позиции на рынке.

Уточнения

Агропромышленный комплекс (АПК) - межотраслевой комплекс, объединяющий все отрасли хозяйства, а также отрасли экономики, принимающие участие в производстве сельскохозяйственной продукции, доводимой до конечного потребителя. АПК — это совокупность отраслей экономики государства и страны, объединяющая сельское хозяйство, ряд отраслей промышленности, напрямую связанных с сельским хозяйством.



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