Минтруд РФ разработал законопроект о финансовой поддержке для женщин со званием Мать-героиня

1:09 Your browser does not support the audio element. Экономика

Минтруд РФ разработал законопроект, который предлагает ввести ежемесячную выплату в размере 72,4 тысячи рублей для женщин, удостоенных звания "Мать-героиня".

Фото: Wikimedia Commons by Ojedamd, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ Многодетная семья

Эта материальная поддержка будет доступна всем россиянкам с таким статусом, сообщает sakh.online со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Согласно законопроекту, выплаты будут ежегодно индексироваться с 1 февраля с учетом темпов инфляции. Женщины, имеющие звание "Мать-героиня", смогут выбирать между

денежной выплатой и набором социальных услуг. Последний включает бесплатный проезд в общественном и междугороднем транспорте, освобождение от оплаты услуг ЖКХ и другие формы поддержки.

Звание "Мать-героиня" было восстановлено по поручению Владимира Путина в 2022 году. Основное требование для его получения — родить и воспитать десять и более детей. Женщины, удостоенные этого звания, получают орден, грамоту и единовременную выплату в размере 1 миллиона рублей.

Уточнения

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации (Минтруд России) — федеральный орган исполнительной власти, осуществляющий функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере демографии, труда, качества и уровня жизни и доходов, оплаты труда, пенсионного обеспечения.



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