Новые правила Евросоюза застали врасплох малый и средний бизнес Великобритании

C середины декабря прошлого года ЕС ввел новые правила по безопасности продукции (кроме продуктов питания).
Мера якобы направлена на повышение стандартов безопасности для товаров, продаваемых онлайн, и обеспечения защиты потребителей в 27 странах-участницах, пишет The Guardian.
Компания Skye Weavers, малый семейный бизнес на острове Скай (Великобритания), переживает убытки в продажах своих шарфов и пледов после прекращения онлайн-заказов из стран ЕС. Роджер Холден, управляющий компанией, отметил, что изменения правил произошли неожиданно и без достаточного предупреждения.
Британские компании, находящиеся в списке так называемых "третьих стран", теперь должны иметь "ответственного экономического оператора" на территории блока, что создает дополнительные сложности. Это также влияет на продажи в Северной Ирландии из-за соблюдения некоторых правил ЕС в соответствии с Виндзорским соглашением.
Skye Weavers узнала о новых правилах от других предприятий и начала искать способы их соблюдения. Несмотря на сокращение онлайн-покупок из ЕС из-за Brexit, компания хочет вернуть своих европейских клиентов.
По данным Уильяма Бейна из Британской торговой палаты, новые правила ЕС негативно сказались на малом и среднем бизнесе, увеличив расходы и запутанность в процессах.
Выход Великобритании из Европейского союза сокращённо бре́ксит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход); /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.
Надо наслаждаться жизнью — сделай это, подписавшись на одно из представительств Pravda. Ru в Telegram; Одноклассниках; ВКонтакте; News.Google.
Для хорошего урожая картофеля важны подкормки. В этой статье мы поговорим об эффективных удобрениях для корнеплодов.