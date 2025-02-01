Новые правила Евросоюза застали врасплох малый и средний бизнес Великобритании

1:30 Your browser does not support the audio element. Экономика

C середины декабря прошлого года ЕС ввел новые правила по безопасности продукции (кроме продуктов питания).

Фото: freepik.com is licensed under public domain Финансист

Мера якобы направлена на повышение стандартов безопасности для товаров, продаваемых онлайн, и обеспечения защиты потребителей в 27 странах-участницах, пишет The Guardian.

Компания Skye Weavers, малый семейный бизнес на острове Скай (Великобритания), переживает убытки в продажах своих шарфов и пледов после прекращения онлайн-заказов из стран ЕС. Роджер Холден, управляющий компанией, отметил, что изменения правил произошли неожиданно и без достаточного предупреждения.

Британские компании, находящиеся в списке так называемых "третьих стран", теперь должны иметь "ответственного экономического оператора" на территории блока, что создает дополнительные сложности. Это также влияет на продажи в Северной Ирландии из-за соблюдения некоторых правил ЕС в соответствии с Виндзорским соглашением.

Skye Weavers узнала о новых правилах от других предприятий и начала искать способы их соблюдения. Несмотря на сокращение онлайн-покупок из ЕС из-за Brexit, компания хочет вернуть своих европейских клиентов.

По данным Уильяма Бейна из Британской торговой палаты, новые правила ЕС негативно сказались на малом и среднем бизнесе, увеличив расходы и запутанность в процессах.

Уточнения

Выход Великобритании из Европейского союза сокращённо бре́ксит (англ. Brexit: от Britain (Британия) + exit (выход); /ˈbrɛksɪt, ˈbrɛɡzɪt/) — прекращение членства Великобритании в Европейском союзе и связанная с ним процедура.





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