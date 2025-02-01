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На 285 из 313 объектов авиадиспетчерской службы США не хватает квалифицированного персонала

1:34
Экономика

Согласно анализу кадровых данных профсоюза авиадиспетчеров, более 90% из 313 объектов авиадиспетчерской службы в стране работают с персоналом, не соответствующим рекомендациям Федерального управления гражданской авиации.

Авиадиспетчерская служба
Фото: freepik.com is licensed under Free More info
Авиадиспетчерская служба

Несмотря на то, что система авиаперевозок в США остается одной из самых безопасных в мире, существующая нехватка сотрудников и недостаточное финансирование систем безопасности приводят к увеличению числа потенциальных столкновений самолетов, пишет The New York Times.

Дефицит персонала особенно остро ощущается в Нью-Йорке, где два ключевых объекта на Лонг-Айленде имеют почти 40% незаполненных вакансий.

Эти объекты обслуживают воздушное движение в некоторых из самых загруженных аэропортах США, таких как Ньюарк, имени Джона Кеннеди и Ла-Гуардиа, которые в прошлом году обслужили 1,2 миллиона рейсов.

Прогнозы Федерального управления указывают на то, что текущие усилия по найму и обучению авиадиспетчеров не могут удовлетворить потребности в персонале, и почти три четверти объектов остаются с недостаточным количеством сотрудников. На некоторых объектах продолжает работать персонал, который не соответствует рекомендуемому уровню даже после длительного процесса обучения.

Процесс повышения в должности происходит не сразу, поскольку на некоторых объектах обучение нового диспетчера может длиться более четырех лет.

 

Уточнения

Авиадиспе́тчер или диспе́тчер обслу́живания возду́шного движе́ния (диспе́тчер ОВД), или диспе́тчер управле́ния возду́шным движе́нием — авиационный специалист, осуществляющий диспетчерское обслуживание воздушного движения, полётно-информационное обслуживание и аварийное оповещение.
 

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Автор Наталья Клементьева
Наталья Клементьева — журналист, корреспондент Правды.Ру
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