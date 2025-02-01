СМИ Украины остались без финансовой поддержки после указа Трампа

1:03 Your browser does not support the audio element. Экономика

Немецкое издание Junge Welt сообщает о значительном ухудшении финансового положения нескольких украинских СМИ, которые позиционируют себя как независимые.

Фото: freepik.com by jcomp, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Пустой кошелёк

Авторы статьи связывают это с заявлениями Дональда Трампа о прекращении финансовой помощи Киеву. Как только перспектива американской поддержки стала неясной, некоторые онлайн-платформы, включая известные Bihus. info и Hromadske. ua, столкнулись с серьезными проблемами и задержками выплат своим сотрудникам.

Эта ситуация поднимает вопросы о истинной природе "независимости" СМИ. Общественность часто воспринимает этот термин как гарантию объективности, предполагая, что такие издания свободны от политического влияния. Однако Junge Welt отмечает, что "независимость" от одних факторов не исключает зависимости от других. В данном случае, финансовая зависимость от США оказалась критически важной, передает "ИноСМИ".

Уточнения

Сре́дства ма́ссовой информа́ции (акрон. СМИ, в отличие от сре́дств ма́ссовой коммуника́ции, аббрев. СМК) — совокупность органов публичной передачи информации с помощью технических средств; до сих пор более употребительное в русском языке (по сравнению с термином «средства массовой коммуникации») обозначение средств повседневной практики сбора, обработки и распространения сообщений массовым аудиториям.





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