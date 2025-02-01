Центробанк России начнёт снижение ключевой ставки только при стабильной инфляции

1:13 Your browser does not support the audio element. Экономика

Центральный банк России считает, что для снижения ключевой ставки необходимо обеспечить устойчивое снижение инфляции до прогнозируемого уровня.

Фото: wikimedia.org by ИринаЯ, https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ Банк России

Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Банка России. В организации подчеркивают, что для достижения стабильного замедления инфляции нужно ограничение роста спроса.

Регулятор ожидает, что замедление инфляции станет результатом предыдущего ужесточения денежно-кредитной политики, а также нормализации бюджетной политики, запланированной на 2025 год. Ранее высказывалось мнение, что сохранение ключевой ставки на уровне 21% связано с сокращением объемов кредитования в стране.

Эксперты Центрального банка считают, что прежде чем снижать ключевую ставку, необходимо стабилизировать избыточный спрос, и поэтому ставка должна оставаться значительно выше текущей инфляции и ее ожиданий. Между тем представители российской промышленности отмечают, что высокая ключевая ставка создает трудности для адаптации экономики, и в ближайшее время не следует ожидать ее повышения, сообщает "Молодой коммунар".

Уточнения

Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.





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