Центробанк России начнёт снижение ключевой ставки только при стабильной инфляции

Центральный банк России считает, что для снижения ключевой ставки необходимо обеспечить устойчивое снижение инфляции до прогнозируемого уровня.
Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Банка России. В организации подчеркивают, что для достижения стабильного замедления инфляции нужно ограничение роста спроса.
Регулятор ожидает, что замедление инфляции станет результатом предыдущего ужесточения денежно-кредитной политики, а также нормализации бюджетной политики, запланированной на 2025 год. Ранее высказывалось мнение, что сохранение ключевой ставки на уровне 21% связано с сокращением объемов кредитования в стране.
Эксперты Центрального банка считают, что прежде чем снижать ключевую ставку, необходимо стабилизировать избыточный спрос, и поэтому ставка должна оставаться значительно выше текущей инфляции и ее ожиданий. Между тем представители российской промышленности отмечают, что высокая ключевая ставка создает трудности для адаптации экономики, и в ближайшее время не следует ожидать ее повышения, сообщает "Молодой коммунар".
Инфля́ция — устойчивое повышение общего уровня цен на товары и услуги; процесс обесценивания денег, падение их покупательной способности вследствие чрезмерного выпуска (эмиссии) или сокращения товарной массы в обращении при неизменном количестве выпущенных денег.
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