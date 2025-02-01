Новые тарифы Евросоюза на удобрения из России спровоцировали кризис

1:06 Your browser does not support the audio element. Экономика

В 2024 году Евросоюз закупил 6,17 миллиона тонн удобрений из России на сумму 2,12 миллиарда евро, что стало рекордов с начала конфликта в Украине.

Фото: commons.wikimedia.org by M Tullottes Удобрения

Несмотря на намерения Еврокомиссии ввести пошлины на российские удобрения для снижения доходов России и поддержки внутреннего производства, эти меры пока не дали ожидаемых результатов, сообщает agroxxi.

Европейские производители выражают опасения, что санкции могут увеличить затраты не только для производителей в ЕС, но и для поставщиков из других стран.

Организация Copa-Cogeca, представляющая фермеров и агрокооперативы, отмечает, что меры Еврокомиссии без четкой стратегии диверсификации могут привести к сельскохозяйственному кризису. В условиях неблагоприятной экономической ситуации фермеры в Европе обеспокоены возможным ростом цен на удобрения на 40-45 евро за тонну в следующем сельхозсезоне.

Уточнения

Удобре́ния — вещества для питания растений и повышения плодородия почв. Их эффект обусловлен тем, что они предоставляют растениям один или несколько дефицитных химических компонентов, необходимых для их нормального роста и развития.





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