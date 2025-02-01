Нафтогаз Украины приступил к вынужденному импорту газа

Компания "Нафтогаз" начала закупать природный газ для Украины за границей из-за низких запасов.
Сообщает ТАСС со ссылкой на местный Forbes. Украина покупает 100 миллионов кубических метров газа.
Журналисты отмечают, что пока объем импорта небольшой, но стране может понадобиться в десять раз больше, чтобы пережить зиму без отключений тепла. Оценки аналитиков указывают, что на прохождение отопительного сезона потребуется примерно €500 миллионов (около 51,4 миллиарда рублей).
Председатель украинского Союза потребителей коммунальных услуг Олег Попенко предупреждал, что "Нафтогазу" придется экстренно закупать газ почти в два раза дороже, так как собственная добыча и запасы в подземных хранилищах не смогут покрыть потребление. В то же время "Нафтогаз" регулярно заявляет, что страна готова к отопительному сезону.
Газ или газообра́зное состоя́ние — одно из четырёх основных агрегатных состояний вещества, характеризующееся очень слабыми связями между составляющими его частицами (молекулами, атомами или ионами), а также их большой подвижностью.
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